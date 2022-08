VIDEO...मूर्ति तोडऩे आया मुगल भगवान की महिमा देखकर भाग निकला था...

Nagaur. विशिष्ट कलात्मक शैली के साथ श्रद्धा का केन्द्र है नगरसेठ बंशीवाला

बंशीवाला मंदिर में स्थापित पातालेश्वर महादेव को क्षति पहुंचाने आया मुगल डरकर लौट गया था

Nagarseth Banshiwala is the center of reverence with a distinctive artistic style