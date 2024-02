नई सरकार ने भी रोका जिले की 35 ग्राम पंचायतों को भुगतान

नागौर जिले की 35 ग्राम पंचायतों के साथ जयपुर, सीकर, झुंझुनूं व बारां जिले की एक-एक ग्राम पंचायत का भुगतान भी रोका

- राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बकाया भुगतान के लिए जारी किया बजट

- राज्य स्तर पर की गई जांच की रिपोर्ट पर निर्णय होने तक रोका भुगतान

The new government also stopped payment to 35 gram panchayats of the district.