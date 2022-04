Video : जिला प्रमुख बोले - मुझे भी नहीं देते सूचना, कहते हैं कम्प्यूटर में देख लो

- जिप की बैठक में छलका जनप्रतिनिधियों का दर्द, बोले - हमारे अधिकारों का हो रहा हनन

- पांच घंटे तक चली जिला परिषद साधारण सभा की बैठक, जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे बिजली-पानी से जुड़े अधिकारी

नागौर. करीब साढ़े 9 महीने बाद जिला प्रमुख भागीरथराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक में बुधवार को जनप्रतिनिधियों का दर्द छलक पड़ा। पंचायत समिति प्रधान एवं जिला परिषद के सदस्यों के साथ जिला प्रमुख ने भी बैठक में इस बात का समर्थन किया कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सदस्यों ने यहां तक कहा कि भले ही जिला परिषद पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा पंचायत समिति सदस्यों की हो रही है। न तो उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है और न ही उनके कहने से विकास कार्य हो रहे हैं, स्थिति यह है कि जिला परिषद से जारी होने वाली स्वीकृतियां और पंचायतीराज के सर्कुलर तक की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती है।

Zila pramukh said - he does not even give information to me, says look in the computer