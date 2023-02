VIDEO...अकेले इस शहर का पारित बजट सात अरब का आंकड़ा पार कर गया

Nagaur. शहरी क्षेत्र का करेंगे कायापलट नगरीय सीमा क्षेत्रों में बनाएंगे पांच प्रवेश द्वार

शहर के सफाई क्षेत्रों को 10 जोन में करने के साथ सीमाओं पर बनेंगे पांच गेट

नगरपरिषद में वर्ष 2022-23- का संशोधित बजट 44078.84 लाख , 20 23-24 का प्रस्तावित बजट 77211 लाख का बजट पारित

The passed budget of this city alone crossed the figure of seven billion