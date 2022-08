नागौर में बदल रही उच्च शिक्षा की तस्वीर, लड़कों पर भारी पड़ रही हैं बेटियां

- पिछले दस-पंद्रह सालों में शिक्षण संस्थानों में बढ़ गई बालिकाओं की संख्या

- कॉलेजों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या देखते हुए सरकार ने दो साल में खोले छह महिला कॉलेज

- बोर्ड परीक्षाओं में भी बेटियों का परिणाम लडक़ों से बेहतर

नागौर. नागौर जिले में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। पहले बोर्ड परिणाम हो या फिर सरकारी नौकरी, शेखावटी और कोटा, जयपुर, अलवर, अजमेर जैसे जिलों के विद्यार्थी आगे रहते थे, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा परिणाम हो या फिर सरकारी सेवाएं, नागौर जिले की प्रतिभाएं अभावों में भी बेहतर प्रदर्शन करके शेखावटी व कोटा-जयपुर को पीछे छोड़ रही हैं। पिछले दस-पंद्रह वर्षों के परिणाम इस बात की गवाही दे रहे हैं।

The picture of higher education is changing in Nagaur