परिसीमन के बाद बदल गई कई ग्राम पंचायतों की तस्वीर, जिले की 86 ग्राम पंचायतों के गांव बदले

The picture of many gram panchayats changed after delimitation, सरपंच की तैयारी कर रहे ‘नेताजी’ को नए मतदाताओं से बनानी होगी जान-पहचान, जिला प्रशासन ने आपत्तियों पर नहीं दिया ज्यादा ध्यान, लगातार दूसरे परिसीमन के बाद भी कई गांवों को होना पड़ेगा परेशान