विद्यालयों के सूखते मैदान बता रहे बच्चों को ताजा सब्जियों खिलाने की योजना पर फिरा पानी

Nagaur. जिले के राजकीय शिक्षण संस्थानों में सूखते खाली मैदान बता रहे कि शिक्षा विभाग की बच्चों को ताजी सब्जियां खिलाने की योजना पर पानी फिर गया है।

The plan to feed fresh vegetables to the children, who are telling the drying grounds of the schools, turned water