दूध की कमी के चलते मावे की मिठाइयों में मिलावट की आशंका बढ़ी

त्योहारी सीजन शुरू होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की जांच की कार्रवाई नहीं

- 38 लाख की जनसंख्या वाले जिले में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वो भी दो दिन जयपुर में देते हैं सेवा

नागौर. बाजार में दूध की कमी के बावजूद मिठाइयों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में त्योहारी सीजन में मावे से बनी मिठाइयों में मिलावट की आशंका बढ़ गई है। दीपावली पर मावे की खपत भी बढ़ गई है, जबकि लम्बी स्कीन डिजीज के कारण दूध की सप्लाई नागौर, बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आधी से भी कम हो गई है। इसलिए त्योहारी सीजन में मावे से बनी मिठाई के शौकीनों को भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि नागौर जिले में इन दिनों मावे की खपत दो गुना तक बढ़ गई है, जबकि दूध की आपूर्ति आधी से कम रह गई है। मावा व मिठाई कारोबारियों की डिमांड पूरी करने में मिलावट खोर भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बजाए खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस बनाने में जुटे हुए हैं।

The possibility of adulteration in mawa sweets increased