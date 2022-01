सर्दी में हुई बारिश ने दी फसलों को संजीवनी

Nagaur. पश्चिमी विछोभ से हुई बारिश से हुई मावठ से फसलों को ताकत मिली है। फसलों में गेहूं, जौ एवं चना आदि को बढ़ी सर्दी का लाभ मिलेगा

नागौर. पश्चिमी विछोभ से हुई बारिश से हुई मावठ से फसलों को ताकत मिली है। फसलों में गेहूं, जौ एवं चना आदि को बढ़ी सर्दी का लाभ मिलेगा। इससे फसलों की गुणवत्ता के साथ ही इनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो से तीन दिनों में हुई बरसात फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। बढ़ती सर्दी के चलते हुए मावठ का लाभ तो मिलेगा, लेकिन पाले से बचाव के लिए किसानों को जरूर सावधानी बरतनी होगी।

गांवों में बढ़ती सर्दी के साथ चल रही हाड़ कंपाती ठंड जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, वहीं यह मौसम का तल्ख हुआ तेवर किसानों के फसलों के लिए वरदान बन गया है। मौसम के बदले रंग को लेकर फिलहाल काश्तकार उत्साहित जरूर है। किसानों का मानना है कि इससे उनका उत्पादन बढिया रहेगा। करीब 62 हजार हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में जहां गेहूं की बुवाई की गई है, वहीं इस बार सरसों की बुवाई 84 हजार हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में रिकार्ड बुवाई की गई है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो सरसों, चना, तारामीरा, गेहूं एवं जौ के लिए हुई बारिश के साथ बढ़ी ठंड ने जहां उनको संजीवनी दी है, वहीं पानमेथी के लिए बारिश बिलकुल फायदेमंद नहीं है। इसको लेकर पानमेथी के किसान जरूर चिंतित हैं।

इस पर एक नजर

गेह 62596

जौ 13976

चना 40478

दालें 673

सरसों 84644

तारामीरा 36232

अलसी 49

जीरा 41042

मेथी 10087

ईसबगोल 44115

सौंफ 8409

चारा 1922

सब्जी व अन्य 3539

The rain in winter gave life to the crops