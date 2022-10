जमीनों की खरीद-फरोख्त का दीपावली तक 100 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद

Nagaur. नवरात्र से अब तक लगभग पचास करोड़ का हो चुका है कारोबार

-भूखण्डों के खरीद व बेचान के काम में तेजी आने से 60 से 65 प्रतिशत बढ़ा व्यवसाय

-आवासीय पट्टाशुदा एवं व्यवसायिक भूखण्डों की खरीद में महज बीस से बाईस दिनों में दोगुना के औसत से दौड़ा बाजार

