बख्तासागर का शिवलिंग डूबा, शहरवासियों की मेहनत पर फिर रहा ‘पानी’

The Shivalinga of Bakhtasagar drowned in water at Nagaur

नागौर. ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से शहर के महत्वपूर्ण बख्तासागर में पिछले चार साल से शहरवासियों द्वारा पसीना बहाकर किए गए श्रमदान एवं नगर परिषद द्वारा सौंदर्यकरण के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपए पर ‘पानी’ फिर रहा है। नगर परिषद कर्मचारियों की अनदेखी के चलते तालाब में स्थित शिवलिंग भी पानी में डूब चुका है और छह महीने पहले जो तालाब सूखा था, वह आज दूषित पानी से लबालब हो रहा है।

गौरतलब है कि करीब चार वर्ष पूर्व राजस्थान पत्रिका की पहल पर शहरवासियों ने तालाब के सौंदर्यकरण का सपना देखा और कई दिनों तक हजारों लोगों ने श्रमदान कर पसीना बहाया, ताकि शहर के हृदय स्थल में स्थित प्राचीन तालाब का वैभव वापस लौट सके। शहरवासियों की भावना को देखते हुए पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी ने भी दानदाताओं के सहयोग व नगर परिषद से लाखों रुपए खर्च कर तालाब की सूरत बदलने का प्रयास किया। हालांकि वर्तमान में तालाब में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सीवेज का गंदा पानी तालाब व शिवलिंग के लिए बनाई गई परिक्रमा में भरने से मेहनत पर पानी फिर रहा है।

चारों तरफ होने लगे अतिक्रमण

तालाब के सौंदर्यकरण को लेकर की गई साफ-सफाई व मिट्टी भराव के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो तालाब में पार्क के लिए तैयार की गई जमीन पर शादी समारोह के आयोजन भी करने लगे हैं तथा कचरा बिखेर देते हैं, जिससे तालाब परिसर गंदा हो रहा है। इसके बावजूद नगर परिषद कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है।

पूजा करना ही मुश्किल

नगर परिषद की अनदेखी से आज शिवलिंग पूरी तरह पानी में डूब चुका है। चार साल पहले लाखों रुपए खर्च कर तालाब का कीचड़ व गंदा पानी बाहर निकाला था, ताकि शहरवासी शिवलिंग की पूजा-अर्चना कर सकें, लेकिन वर्तमान में वापस पानी भरने से हमारी उम्मीदें धूमिल हो रही हैं।

- अशोक छंगाणी, शहरवासी

खाली करवाएंगे पानी

हां, बख्तासागर तालाब में पानी भर गया है, जिसे जल्द ही वापस खाली करवाएंगे। तालाब में सीवेज का पानी आ रहा है, जिसका स्थाई समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे।

- जोधाराम विश्नोई, आयुक्त नगर परिषद, नागौर