VIDEO...अपना मत देकर सरकार चुनने वालों के शहर की सडक़ें छलनी

Nagaur. राजस्थान पत्रिका अभियान: सुरक्षित सडक़-मेरा मौलिका अधिकार

-शहर के प्रमुख चौराहों में सुगनसिंह सर्किल एवं मानासर चौराहा पर सैंकड़ों की संख्या में हुए गड्ढों के साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज ने रोकी विकास की रफ्तार, इन चौराहों पर हुए गड्ढों के कारण सफर करना हुआ मुश्किल, जिले से लेकर प्रदेश तक के मुखिया की बेपरवाही बनी जनता के लिए मुश्किल

The streets of the city were riddled by those who chose the government by giving their votes.