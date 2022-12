VIDEO...बेपरवाह राज में दुग्ध उत्पादन की होड़ में बढ़ा संकर नस्ल गोवंशों का वर्चस्व

Nagaur. दुग्ध उत्पादन की की प्रतियोगिता में़ में संकर नस्ल के गोवंश पशुपालकों की बने पहली पसंद देशी गोवंशों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं होने सेे गोवंश नस्ल संवर्धन योजना पर फिरा पानी योजना शुरू होने के चार साल बाद भी हर जगह देशी नहीं, बल्कि संकर गोवंश नस्ल ही आ रहे नजर -दुग्ध उत्पादन में दुधारु देशी गोवंशों में थारपारकर, लाल सिंधी एवं गिर नस्ल के होने के बाद भी हालात हुए खराब -दुग्ध गुणवत्ता में देशी गोवंश विदेशी संकर नस्ल के गोवंशों से बेहतर होने के बाद भी पालक नहीं पाल रहे देशी

The supremacy of cross breed cattle increased in the competition of milk production in Beparwah Raj