सूनसान जगह देखकर चाय व्यापारी से की थी लूट, पुलिस ने लूटेरों को किया गिरफ्तार

The tea merchant was robbed, the police arrested the robbers नागौर. नागौर पुलिस ने करीब डेढ़ माह पूर्व सुरपालिया थाना क्षेत्र के डोडू गांव की सरहद में चाय व्यापारी के साथ लूट करने वाले दो लूटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में लूटेरों ने नागौर सहित अन्य जिलों में भी लूट व चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। चोरों ने यह भी बताया कि करीब 2 माह पूर्व उन्होंने खींवसर थाना क्षेत्र में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

थानाधिकारी सिद्धार्थ प्राजपत ने बताया कि एसपी डॉ. विकास पाठक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुवार कस्वां के निर्देश पर सुरपालिया थाने के के हैड कांस्टेबल प्रेमप्रकाश, कांस्टेबल सहदेव, ओमप्रकाश, सोहनराम तरड़, गोविन्दराम, बिहारीलाल की टीम ने बीकानेर के सिनियाला निवासी राजूराम उर्फ सुभाषचंद्र व हेतराम को बीकानेर लिा कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की, जिसमें कई वारदातों का खुलासा हुआ है।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने गत 11 अगस्त को थाना क्षेत्र के डोडू गांव की सरहद में चाय बेचने वाले व्यापारी के टेम्पो के आगे पिकअप गाड़ी लगाकर नकद रुपए, मोबाइल, हिसाब की डायरी व अन्य दस्तावेज लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पिकअप को भी जब्त किया है। राजूराम ने पूछताछ में बताया कि करीब 2 माह पूर्व उसने अपने साथियों के साथ खींवसर थाना क्षेत्र में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था।