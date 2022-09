Video : खरनाल में तांगा दौड़ से कम नहीं था साइकिल दौड़ का रोमांच

साइकिल दौड़ देखने पहुंचे हजारों लोग, नागौर से खरनाल तक 16 किलोमीटर हाइवे के दोनों तरफ उमड़ी भीड़

नागौर. खरनाल में सभा के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। साइकिल दौड़ को खरनाल सरपंच शिवकरण धौलिया, अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान, खरनाल के अध्यक्ष सुखराम खुड़खुड़िया, जिला परिषद सदस्य दिनेश गोदारा व गोशाला अध्यक्ष शिवकरण धौलिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

The thrill of cycling was no less than a tonga race