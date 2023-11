इस बार बदल गया ट्रेंड, गांवों की बजाए शहरों में ज्यादा पड़े वोट

विधानसभा चुनाव : नागौर की दस सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र की बजाए शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुई वोटिंग

पिछले चुनावों में गांवों में ज्यादा था मतदान का प्रतिशत

more votes were cast in cities instead of villages