VIDEO...नहर बंदी से उपजे जल संकट ने बढ़ाई परेशानी, पानी नहीं मिला तो फिर...!

Nagaur. पंजाब से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से बढ़ी मुश्किलों से निपटने में जुटा जलदाय नागौर जिले को प्रतिदिन 230 एमलएलडी पानी मिलना चाहिए था, लेकिन दिया जा रहा महज 50 एमएलडी -180 एमएलडी पानी कम मिलने से जिले में जल संकट की बनने लगी है स्थिति -24 अप्रैल के बाद यह पानी मिलना भी हो जाएगा बंद, 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी पूर्ण नहर बंदी -पूर्ण नहर बंदी चलने के दौरान की स्थितियों से निपटने के लिए नलकूप, हैंडपम्पों को चिह्नित करने के साथ की गई जल परिवहन की व्यवस्था -नोखा दैया में अब बचा है पान

Due to not getting enough water from Punjab, water supply engaged in dealing with the increased difficulties