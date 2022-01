जिले में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू, आप भी लगवाएं

जिले में 2.66 लाख बालकों का टीकाकरण करने का मिला लक्ष्य

- पहले दिन के लिए चिकित्सा विभाग के पास 40 हजार वैक्सीन उपलब्ध

नागौर. कोरोना महामारी से बचाव को लेकर 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। नागौर जिले में चिकित्सा विभाग को राज्य सरकार से इस आयु वर्ग के 2 लाख 66 हजार बालकों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया है।

सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि 3 जनवरी से जिले में 15 से 18 वर्ष की आयु तक के बालकों को टीका लगाने के लिए उन्होंने पूरे जिले में 201 सेंटर बनाए हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्कूलें भी शामिल हैं। यदि किसी सेंटर पर किशोर-किशोरियां टीके लगाने नहीं पहुंचेंगे तो चिकित्सा विभाग की टीमें नजदीकी स्कूलों में जाकर टीका लगाएगी।

The work of vaccinating children in the district started, you should also get it done