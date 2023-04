VIDEO...जमीन के अंदर से पाइप लाकर की जा रही चोरी....

Nagaur. अवैध जल कनेक्शनों की तलाश कर उनको काटने का काम शुरू

-गर्मी एवं नहर बंदी को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग ने शुरू किया अभियान

-शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोनो ही जगह काटे जाएंगे अवैध जल कनेक्शन

-शहर की जांच जाट कॉलोनी में एक दर्जन से ज्यादा अवैध कनेक्शनों पर चली रेती

Theft is being done by bringing pipes from inside the ground