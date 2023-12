न नियुक्ति, न तबादले... बिना शिक्षक कैसे होगी स्कूलों में पढ़ाई

पूरे प्रदेश में यही हाल : प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

- शहरी क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में न तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति दे रहे और न तबादलों के माध्यम से लगा रहे

- चुनाव से पहले हुई भर्ती के शिक्षकों को भी गांवों में दी पोस्टिंग

There are no third grade teachers in schools in urban areas