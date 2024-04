शिक्षा विभाग के लिए आज भी प्रदेश में 33 जिले

आरटीई पोर्टल व शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई जिलों की संख्या, वेबसाइट पर जिलों की संख्या पुरानी होने से अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक सब परेशान, आरटीई के तहत शुरू हुए प्रवेश, लेकिन पोर्टल पर नहीं सुधरी स्थिति

- धरातल पर अलग अधिकारी बैठाने के बावजूद विभाग ने ऑनलाइन नहीं किया अपडेशन, इससे बिगड़ रही कुछ जिलों की मूल्यांकन रिपोर्ट

There are still 33 districts in the state for the education department.