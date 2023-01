VIDEO...इस शहर में सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरुक करने की लगी होड़

Submitted by:

Nagaur. सडक़ सुरक्षा सप्ताह की लगी प्रदर्शनी, ऑटो रिक्शा की निकली जागरुकता रैली

-सडक़ सुरक्षा सप्ताह का मंगलवार को हुआ समापन

-नेहरू उद्यान में कलक्टर ने दिलाई यातायात जागरुकता की शपथ

Nagaur. District Transport Officer Supriya Bishnoi inspecting the exhibition in the Transport Department