VIDEO...राजस्थान के इस जिले में अस्पताल के लिए नहीं है जमीन...!

Nagaur. सरकार पशु चिकित्सा केंद्र को स्वीकृत कर जमीन देना भूल गई

- नागौर पशु पालन एरिया में कई पशु अस्पतालों को 13-14 सालों से जमीन का इंतजार

There is no land for hospital in this district of Rajasthan...!