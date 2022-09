VIDEO...हर कदम पर खड़ी इस शहर में खड़ी है दहशत......जानने के लिए पढ़ें राजस्थान पत्रिका

Nagaur. शहर को डरा रहे दो दर्जन से ज्यादा खड़े जर्जर खंडहर

- रिहायशी क्षेत्रों में 30 से ज्यादा जर्जर मकानों के गिरने का मंडरा रहा खतरा

- नगर परिषद नोटिस देने के बाद भूल गया इन जगहों को

- शहर पर जर्जर मकानों की दहशत से स्थिति हुई विकट

There is panic in this city standing at every step