VIDEO...प्रदेश के इस जिले में सभापति के निलंबन को लेकर मचा घमासान

Nagaur. निदेशालय ने मंगाई नागौर के सभी वार्डों के पार्षदों की सूची, लोगों की लगी निगाहें

सभापति के निलंबन पर पार्षदों ने सरकार पर एकतरफा कार्रवाई करने के लगाए आरोप

There was an uproar in this district of the state regarding the suspension of the chairman