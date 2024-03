लोकसभा चुनाव से कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षाओं में पड़ेगा खलल

लोकसभा चुनाव के चलते मिर्धा कॉलेज व महिला कॉलेज भवन को करेंगे अधिग्रहित

जिला मुख्यालय के मिर्धा कॉलेज में करीब 20 हजार विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र

There will be disruption in the examinations of college students.