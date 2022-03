जेएलएन अस्पताल में अब नहीं होगी बिजली गुल

जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल को एनएचएम से मिला 250 केवी का डीजी सेट

नागौर . जिला मुख्यालय के पंडित जेएलएन राजकीय अस्पताल में अब बिजली गुल नहीं होगी। अस्पताल को एनएचएम की ओर से 250 केवी का डीजी सेट (जनरेटर) उपलब्ध कराया गया है, जिसको अस्पताल की बिजली लाइन से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। 250 केवी की क्षमता वाले इस जनरेटर से बिजली कटौती होने पर न केवल पूरे अस्पताल में बिजली सप्लाई मिलेगी, बल्कि अम्बुजा सीमेंट कम्पनी द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को भी सप्लाई मिलेगी, जिससे आपातकाल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सकेगी। गौरतलब है कि अब तक जेएलएन अस्पताल में जो जनरेटर थे, उनकी क्षमता कम होने के कारण बिजली कटौती होने पर अस्पताल में एक्स-रे, सोनोग्राफी आदि जांच सुविधाएं बंद हो जाती थी, जिससे कई बार मरीजों को या तो घंटों इंतजार करना पड़ता था या फिर बाहर से जांचें करवानी पड़ती थी। कोरोना काल में सरकार व अम्बुजा के सहयोग से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के बाद उन्हें बिजली सप्लाई देने को लेकर समस्या खड़ी हो गई। करीब 200 सिलेण्डर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली अम्बुजा सीमेंट कम्पनी ने भी बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर देने में असमर्थता जाहिर कर दी। जिसके बाद जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. महेश पंवार ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद एनएचएम को 250 केवी का डीजी सेट उपलब्ध कराने के लिए लिखा, जिसे स्वीकार करते हुए एनएचएम ने अस्पताल को नया डीजी सेट उपलब्ध करवा दिया है।

There will be no power cut in JLN Hospital