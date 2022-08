Video : चोरों ने पलाना में की चोरी, खाली बक्से व कागजात गोगेलाव में फेंके

देशनोक थाना क्षेत्र का मामला, ग्रामीणों की सूचना पर नागौर की सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर

नागौर/बीकानेर. जिले के देशनोक थाना क्षेत्र के पलाना गांव में चोरों ने सोमवार की रात को एक घर में वारदात की। चोर घर से लाखों रुपए के जेवर व नकदी बटोर कर ले गए। दिलचस्प बात यह है कि चोनो ने नागौर जिले के गोगेलाव गांव की रोही में खाली बक्से व कागजात फेंक गए।

Thieves stole in Palana, threw empty boxes and papers in Gogelav