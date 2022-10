सूने मकानों के खिड़की-दरवाजे तोड़कर कोड़ियों के भाव बेच रहे चोर

बालवा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिनदहाड़े होने लगी चोरियां, विभागीय अधिकारी और पुलिस नहीं दे रही ध्यान

नागौर. शहर के बालवा रोड स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। कॉलोनी के ब्लॉक संख्या तीन में बने मकानों में लगी लोहे की खिड़कियां व दरवाजे तोड़कर चोर कबाडि़यों को कोडि़यों के भाव बेच रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात तो रात, अब दिन में भी चोरी करने में नहीं हिचक रहे हैं। चोरों ने मकानों के खिड़की-दरवाजों के साथ पार्कों के दरवाजे भी नहीं छोड़े। कॉलोनी में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आवंटियों में रोष व्याप्त है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया कि लगातार चोरियां होने के बावजूद न तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही पुलिस कॉलोनी में गश्त कर रही है।

Thieves took away by breaking windows and doors of deserted houses