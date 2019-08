नर्सिंग छात्रा की मौत का तीसरा दिन : परिजन व पुलिस अपनी-अपनी बात पर अड़े, दो बजे मौके पर जाएंगे सांसद बेनीवाल

Third day of nursing student death: people gathered at JLN Hospital नागौर जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में जुटे सैकड़ों लोग, पुलिस जाब्ता तैनात, परिजनों की मांग - कॉलेज निदेशक सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उठाएंगे छात्रा का शव