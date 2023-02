VIDEO...प्रदेश के इस जिले को अब बनाया जाएगा बंगलोर...!

Nagaur. नागौर मे होंगी बंगलोर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था

-जनसहभागिता से सफाई व्यवस्था का किया जाएगा पूरा कायापलट

-कचरा संग्रहण के लिए आधुनिक मशीनों को मंगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थल या मार्ग पर फेकनें वालों को भी कार्रवाई के दायरे में लाने की योजना

-शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनेंगी वार्ड एवं मोहल्ला समितियां

-बीट कांस्टेबल की तर्ज पर संबंधित क्षेत्रों में सफाई कर्मी व जमादार आदि का नाम, नंबर आदि लगाया जाएगा

Nagaur will have cleaning system on the lines of Bangalore