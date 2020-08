Video : इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में न बच्चे रहेंगे, न किसी को सम्मानित करेंगे

This time neither children will live in Independence Day celebrations nor any one will honored, जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्थगित किया गया योग्यता प्रमाण-पत्र व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम