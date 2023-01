VIDEO...नागौर जिले के एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में इस बार नहीं उपजेगा अनाज

Nagaur. एक लाख हेक्टयेर से ज्यादा एरिया इस बार रह गया खाली, नहीं हो पाई बुआई

-निर्धारित एरिया में बुआई नहीं होने से लक्ष्य का बिगड़ा भूगोल

-जिले में रबी फसल की बुआई का लक्ष्य चार लाख 72 हजार हेक्टेयर एरिया में था, लेकिन बुआई हुई तीन लाख 53 हजार 813 हेक्टेयर एरिया में

-सौंफ, ईसबगोल एवं जौ की बुआई का एरिया 100 प्रतिशत से ज्यादा होने के बाद भी लक्ष्य का पहिया 74.96 प्रतिशत पर थमा

-इस बार भी जीरा, मेथी का एरिया नहीं बढ़ा, मसाला मसालों में जरूर सौंफ ने जीरा को किया पीछे

This time grain will not grow in the area of ​​more than one lakh hectare of Nagaur district