खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं

- जिले में तीन महीने चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

- मिलावटखोरों की सूचना देने पर मिलेगा 51 हजार का इनाम

नागौर. राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में एक जनवरी से शुरू के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में संचालित किए जाने वाले इस अभियान के तहत अगले तीन महीने तक जिलेभर में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच करवाई जाएगी।

