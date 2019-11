सफल होने के लिए अंदर से आग जलनी चाहिए - आईएएस संतोष

To be successful, fire must be lit from inside - IAS Santosh नागौर. ‘मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, यदि हमने कुछ करने की ठान ली तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि सफल होने के लिए खुद के अंदर आग जलनी चाहिए।’ यह बात नागौर के रतन बहन राजकीय बालिका विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली नवचयनित आईएएस संतोष चौधरी ने मंगलवार को बीआर मिर्धा कॉलेज में विद्यार्थियों को मॉटिवेशन स्पीच में कही। चौधरी ने करीब पौने घंटे तक दिए स्पीच में उन सभी पहलुओं को छूते हुए बताया कि सामान्य ग्रामीण पारिवारिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थी भी यदि ठान लें तो इस देश की सबसे बड़ी सेवा ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरत है तो बस लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करने की।

कॉलेज के एनएसएस, एनसीसी एवं वाईडीसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय व्याख्यान में पिता सुखराम चौधरी व माता गीता देवी के साथ स्कूटर लेकर पहुंची आईएएस चौधरी ने स्पीच के बाद कॉलेज विद्यार्थियों के साथ न केवल चर्चा की, बल्कि उनके साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. शंकरलाल जाखड़ ने की व मंच संचालन प्रोफेसर भूपेश ने किया।

आईएएस ने बताए सफलता की महत्वपूर्ण बातें

पहचान कैसे बनाएं - हजारों-लाखों की भीड़ में अपनी पहचान बनानी है तो संकल्प लेना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं को हटाकर अध्ययन में एकाग्रता लानी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बाह्य बल की अपेक्षा अन्तरिक अभिप्रेरणा अधिक उपयोगी है।

बहाना नहीं बनाएं - चौधरी ने कहा, मैं आज भी घर में झाड़ू-पोछा करके यहां आई हूं। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि घर में काम ज्यादा है, पढ़ाई कब करें। काम से ज्यादा समय हम 'हथाई' एवं सोशल मीडिया पर व्यर्थ गंवा देते हैं। समय का प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है।

कांटों भरी राह थी - एक बार जॉब करने के बाद जब दुबारा आईएएस की तैयारी में लगी तो छठी की एनसीईआरटी की किताब खरीदी और पढऩा शुरू किया तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं आ रहा। यहां तक कि लोकसभा व राज्यसभा में अंतर भी पता नहीं था। कांटों भरी राह थी, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल आसान हो गई।

फेसबुक-वाट्सएप को लेकर - फेसबुक-वाट्सएप से दूर रहें, आप यदि फेसबुक पर वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो कुछ कम नहीं होने वाला है, आप यदि वाट्सएप पर किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। यह मेरा अनुभव है। खुद को अनुशासित रखना होगा।

इंटरनेट को लेकर - इंटरनेट का न्यूज एवं करंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त करें। उसकी तह तक जाएं, उसकी सच्चाई जानें। खुद का दिमाग एप्लाई करें, किसी भी बात को पढ़ते ही या सुनते ही सच नहीं मानें, खुद भी पड़ताल करें। विद्यार्थी मोबाइल और इंटरनेट के अकादमिक महत्व से जुड़े एप्स इंस्टॉल करें।

सफलता का सूत्र - किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए स्वप्रेरणा से लक्ष्य, नियमित और निरन्तर अध्ययन, दृढ़ निश्चय और चिंतन-मनन के साथ समूह चर्चा कर विषय से संबंधित दर्शन का विस्तार और समझ विकसित करनी आवश्यक है। सफलता में आत्मविश्वास, सकारात्मक चिन्तन और परिवेश के प्रति सामान्य जागरुकता विशेष सहायक रहते है।

सीख - 'करना तो है, अब करना कैसे है? यह तरीका भी निकल जाएगा, जब आप यह ठान लेंगे कि करना है।' हमें यह नहीं लगना चाहिए कि काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता/लेती।

