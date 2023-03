VIDEO...रोडवेज को करोड़ो का राजस्व देने वालों को वेतन का टोटा

Nagaur. रोडवेज के अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन बकाया का आंकड़ा डेढ़ सौ करोड़ पार पहुंचा

-चालकों व परिचालकों सहित अन्य कार्मिकों की वेतन नहीं मिलने से घरेलू स्थिति बिगड़ी

Tota of salary to those who give revenue of crores to roadways