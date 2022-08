VIDEO...करोड़ों का राजस्व देने वाले यात्रियों का गड्ढा जिला बस स्टैंड में होता सफर

Nagaur. करोड़ों का राजस्व देने वाले यात्रियों को मिला गड्ढा जिला बस स्टैंड

कस्बाई बस स्टैंड बना जिला मुख्यालय का केन्द्रीय बस स्टैंड

- केंद्रीय बस स्टैंड में प्रवेश करते ही गड्ढों से होता है यात्रियों का सामना

- बेहाल बस स्टैंड ने यात्रियों को बनाया तमाशाईं

प्रतिदिन 10 लाख से अधिक का राजस्व देने के बाद भी बीमार हुआ केंद्रीय बस स्टैंड

Travelers who give crores of revenue in the pit district bus stand