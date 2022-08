मिर्धा कॉलेज व विधि कॉलेज में होगा त्रिकोणीय मुकाबला, महिला में आमने-सामने की टक्कर

छात्रसंघ चुनाव - बीआर मिर्धा कॉलेज में निर्दलीय उम्मीदवार दयाल चौधरी ने त्रिकोणीय बनाया मुकाबला

- मिर्धा कॉलेज प्रशासन ने चुनावी आचार संहिता को लेकर प्रत्याशियों को चेताया

तीनों कॉलेज में मतदाता

3225 - बीआर मिर्धा कॉलेज, नागौर

649 - महिला कॉलेज, नागौर

208 - विधि कॉलेज, नागौर

नागौर. छात्रसंघ चुनाव को लेकर मंगलवार को नाम वापसी के बाद चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई। जिला मुख्यालय के श्री बीआर मिर्धा राजकीय कॉलेज में सभी पदों पर तीन-तीन प्रत्याशी व विधि कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रत्याशी होने से मुकाबला त्रिकोणीय होगा, वहीं श्रीमती माडीबाई मिर्धा महिला कॉलेज दो-दो प्रत्याशी होने से आमने-सामने की टक्कर होगी।

Triangular competition will be held in Mirdha College and Law College