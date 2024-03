VIDEO...पेयजल लाइन फटने से पानी का बीस से तीस फिट ऊंचा बहा झरना

-शहर के राठौड़ी कुआं क्षेत्र में मंगलवार शाम जलापूर्ति के दौरान टूटी लाइन, आसपास के इलाकों में फैला पानी, रास्तों में भरा रहा पानी, आवागमन भी आंशिक रूप से रहा प्रभावित

Twenty to thirty feet high waterfall of water gushes out due to bursting of drinking water line