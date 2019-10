वीर तेजाजी की प्रतिमा खण्डित करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Two accused Arrested who destroyed the statue of Veer Tejaji, 30 सितम्बर की रात को कसनाऊ गांव में अज्ञात लोगों ने सत्यवादी वीर तेजाजी की प्रतिमा खंडित कर दी थी