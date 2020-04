बिजली का तार टूटने से दो मासूम बच्चों की मौत, सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा जिम्मेदार अभियंताओं व ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा

Two innocent children died due to breaking of electric wire, MP Hanuman Beniwal said case should be filed against responsible engineers and contractors

सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव व जिला कलक्टर को पत्र, एसई से तलब की एक साल के हादसों की रिपॉर्ट