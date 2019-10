नागौर की मेड़ता जेल से दो विचाराधीन बंदी फरार

Two pending prisoners escaped from Merta jail in Nagaur मेड़ता सिटी/नागौर. जिले के मेड़ता उप कारागृह में बंद दो विचाराधीन बंदी रविवार शाम को फरार हो गए। विचाराधीन बंदियों के फरार होने की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. विकास पाठक ने जिले के सभी थानाधिकारियों को सूचना करवाकर हथियारबंद नाकाबंदी के निर्देश दिए।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेड़ता जेल में बंद जिले के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के मुंडासर निवासी केसाराम पुत्र हमीराराम नायक व डीडवाना क्षेत्र क निम्बी कलां निवासी अयुब खां पुत्र दौलत खां फरार रविवार शाम को फरार हो गए। फरार बंदियों को वापस गिरफ्तार के लिए पुलिस ने जिलेभर में हथियारबंद नाकाबंदी करवाई है। देर रात तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया।

जेल सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार मेड़ता उपकारागृह से 2 विचाराधीन बंदियों फरार होने के बाद एकबारगी हडक़ंप मच गया। सूचना मिली है कि विचाराधीन बंदी उपकारागृह की दीवार से मफलर से लटककर भागे हैं। घटना की सूचना मिलने पर मेड़ता थानाधिकारी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा नाकाबन्दी के लिए जिलेभर में वायरलेस से सूचना करवाई।