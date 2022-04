Video : महावीर जयंती पर नागौर में निकली दो शोभायात्रा

हर्षोल्लास से मनाया अंहिसा के अवतार महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव

नागौर. अंहिसा के अवतार महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव गुरुवार को जैन समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। जैन समाज के महावीर चंद नाहटा एवं प्रमिल नाहटा ने बताया कि गुरुवार सुबह कांच के बड़े मंदिर से भगवान महावीर की शोभायात्रा निकाली गई, जिसे नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा एवं पार्षद नवरतन बोथरा, नीतू तोलावत ने केसरिया ध्वज दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा में इन्द्र ध्वजा भंगड़ा, शहनाई वादन, घोड़े, भगवान की सवारी आकर्षण का केन्द्र रहे। स्कूली बच्चे महावीर भगवान के संदेशों के बैनर लिए हुए जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे।

processions took out in Nagaur on Mahavir Jayanti