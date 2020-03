वीडियो : खुले बोरवेल में गिरी दो साल की मासूम, पांच घंटे की मेहनत के बाद सुरक्षित निकाला

Two-year-old girl falls in open borewell, rescued after 5 hours of hard work, नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के ग्राम राता ढूंढा के मादा की ढाणी की घटना, सूचना मिलने पर नागौर एसपी डॉ. विकास पाठक पहुंचे मौके पर