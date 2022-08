नेशनल हाईवे-89 पर ट्रेलर-पिकअप की भिड़ंत में दो युवकों की मौत

नागौर जिले के पादूकलां थाना क्षेत्र के लाम्पोलाई गांव से पहले गणपति होटल के पास हुआ हादसा

उधर, वन विभाग की हिरासत में युवक की मौत मामले की जांच न्यायिक अधिकारी करेंगी

पादूकलां. नागौर जिले के पादू कलां थाना क्षेत्र में अजमेर-बीकानेर नेशनल हाईवे-89 पर बुधवार रात 2 बजे ट्रेलर व पिकअप की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप गाड़ी पादूकलां की तरफ से जा रही थी। वहीं मेड़तासिटी की तरफ से आ रहे ट्रेलर से लाम्पोलाई के पास गणपति होटल के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

Two youths died in a trailer-pickup collision on National Highway-89