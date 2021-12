अभियान के तहत अब तक कृषि एक हजार से ज्यादा प्रकरण निस्तारित

Nagaur. प्रशासन-शहरों संग अभियान के तहत गत दो अक्टूबर से अब तक कृषि भूमि के 1215 प्रकरण निस्तारण

नागौर. प्रशासन-शहरों संग अभियान के तहत गत दो अक्टूबर से अब तक कृषि भूमि के 1215 प्रकरण, 69-क के 352 प्रकरणों, नामान्तरण के 211 प्रकरणों, कच्ची बस्ती नियमन के 4 प्रकरणों, खांचा भूमि के 19 प्रकरणों का निस्तारण कर कुुल 1801 पट्टे जारी कर लोगो को लाभंावित किया गया व भवन निर्माण स्वीकृति के 108 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।इसी क्रम में मंगलवार को नेहरू पार्क में लगे शिविर में वार्ड नं. 55, 56, व 57 का शिविर लगाया गया। इस दौरान कृषि भुमि के 15 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, 69-क के 17 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, भवन निर्माण स्वीकृति के 3 प्रकरणो का निस्तारण किया गया, जन्म, मृत्यु, विवाह के 25 प्रकरणों का निस्तारण किया गया व नामान्तरण के 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें सभापति मीतु बोथरा, आयुक्त श्रवणराम चौधरी, उपसभापति सदाकत सुलेमानी पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, पार्षद अमित, रामनिवास, जगदीश, मनीश कच्छावा, अविनाश, राकेश सैन, यतिराज, अजय चांगरा, रामनिवास, जावेद सोढ़ा आदि मौजूद थे।

किसानों को दी खेती की नवीन जानकारी

नागौर. आत्मा योजनान्तर्गत दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, गोगेलाव में आयोजित किया गया।इसमें जायल एवं नागौर पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के 30 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों को उप परियोजना निदेशक, रविन्द्रसिंह रियाड़ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषि विभाग दिये जाने वाले विभिन्न विभागीय अनुदान लेने की प्रक्रिया व पात्रता आदि की जानकारी दी। कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोगेलाव के प्रभारी वैज्ञानिक रोहिताश चौधरी, राजदीप ने रबी फसलों में खरपतवार एवं पोषक तत्व प्रबंधन व कीट व रोग निदान की जानकारी किसानों को दी । उप निदेशक कृषि हरीश मेहरा ने बी फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ धुंआ व हल्की सिंचाई करने के बारे में समझाया।

नि:शुल्क नेत्र जांच व लैंस प्रत्यारोपण शिविर 30 को

नागौार. लायंस क्लब, जिला अंधता निवारण एवं एवं एमआरएस राजकीय चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में 30 दिसंबर को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक नि:शुल्क नेत्र जांच एवं लैंस प्रत्यारोपण शिविर लगेगा। क्लब के अध्यक्ष इश्वर सोनी ने बताया कि शिविर जेएलएन में लगेगा। इसमें डॉ. धर्मेन्द्र डूडी एवं डॉ. देवेन्द्र शर्मा की टीम ऑटो सिपलेक्टर मशीन से आंखों की जांच करेगी। आपरेशन के लिए चयनित रोगियों के रहने, भोजन, काला चश्मा आदि की व्यवस्था नि:शुल्क रहेगी। रोगियों को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा।

दिव्यांग बच्चों के शानदार प्रदर्शन पर स्वागत

नागौर. नूतन प्रभात मूकबधिर एवं दृष्टि बाधित नि:शुल्क आवासीय विद्यालय के पांचों दिव्यांग की ओर से गंगानगर में हुई ब्लाइंड एण्ड डिफ जूड़ो चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद लौटने पर स्वागत किया गया। खिलाडिय़ों में हेतराम गोयल, सुनील सियांग, सिराजुद्दीन, निशांत चारण एवं कृष्णा को सम्मानित किया गया। इनके साथ ही कोच जितेन्द्र शर्मा शारीरिक शिक्षक धनेश चौधरी एवं प्रधानाध्यापक राजवेन्द्र चौधरी का भी सम्मान किया गया। इस दौरान मंगलम मोटर्स के महेन्द्र, रमेश, भवानीशंकर चौधरी आदि मौजूद थे।

फोटो नंबर 29-नागौर. गंगानगर में हुई चैम्पियनशिप से लौटे दिव्यांग बच्चों का स्वागत

’नूतन प्रभात सेवा संस्थान नागौर के सचिव महेश भट्ट? ने बताया कि नूतन प्रभात मुकबधिर एवं दृष्टि बाधित नि:शुल्क आवासीय विद्यालय नागौर के मुकबधिर 5 दिव्यांग बच्चें ष्दृष्टि बाधित व मुकबधिर ;ब्लाइंड एन्ड डिफ जुडो कैम्पियनशिपद्ध जुडो प्रतियोगिता 2021.22के गंगानगरष्भाग लेने गए जिसमे हेतराम गोयल व सुनील सियांग ने जुडो प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल एवं सिराजुद्दीनए निशान्त चारणए कृष्णा ने सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय एवं नागौर जिले का नाम रोशन किया इस अवसर सभी प्रतियोगी एवं कोच जितेंद्र शर्मा एशारिरिक शिक्षक धनेश चौधरीए प्रधानाध्यापक राजवेन्द्र चौधरी को डॉक्टर रणवीर सिंह चौधरीए भगवान धारणीय ;डायरेक्टर हीरो मोटर्सद्धमहेन्द्र ;डायरेक्टर मंगमलम मोटर्सद्ध ने बच्चों व स्टाफ का उत्सवर्जन कर माला पहनाकर स्वागत किया यह प्रतियोगिता 26 दिसम्बर को हुई जिसमे अन्य जिलों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।जुडो सिखने के लिये स्टार जीम ;व्यास कोलोनीद्ध में तैयारी करते थे और कोच जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जुडो का अभ्यास करते थे। इस अवसर पर रमेश जाज?ाए स्टार जीम के कोच जितेंद्र शर्माए विशेष शिक्षक भवानी शंकर चौधरीएव्यवथापक संजय चांवरियाएसंस्था कोषाध्यक्ष प्रेमदास दियाव?ीएउपस्थित रहे’

विहिप की ग्राम स्तरीय कार्यकारिणी गठित

नागौर. तहसील के कुमारी गांव में विहिप की कार्यकारिणी का गठन करने के साथ भारत माता का पूजन किया गया। विहिप के जिला मंत्री मेघराज राव ने बताया कि गांव में गजेंद्र सिंह खींची को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष, संपत उपाध्याय को उपाध्यक्ष तथा राधेश्याम शर्मा को मंत्री पद का दायित्व एवं मनोज शर्मा को सत्संग प्रमुख बनाया गया। इसी प्रकार पर्वतसिंह खींची को बजरंग दल खंड संयोजक व मोहन सिंह खींची एवं कैलाश जांगिड़ को सह संयोजक बनाया गया है। इसी के साथ ही निकटवर्ती गांव कादरपुरा में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें हरिराम कैरापा का विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष तथा शंकरसिंह को उपाध्यक्ष एवं कानसिंह फौजी को मंत्री तथा शिवदान बेनीवाल को सत्संग प्रमुख और देवकरण बेनीवाल को बजरंग दल का संयोजक एवं रविंद्रसिंह एवं दशरथसिंह को सह संयोजक बनाया गया है। इस मौके पर विहिप के विभाग मंत्री पुखराज सांखला ने कहा कि लव जेहाद सहित विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। खंड संयोजक कुशालसिंह ने कहा कि गठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्य करना होगा।

फोटो नंबर.28-नागौर. विहिप की ग्राम स्तरीय तहसील इकाई गठन के दौरान मौज्ूाद ग्रामीण

विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री पुखराज सांखला ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज वर्तमान समय में हिंदू समाज पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं जिसमें लव जिहाद का षड्यंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक होने लगा है इसी हेतु गांव गांव में बजरंग दल की टीम खड़ी होकर इस प्रकार के षडय़ंत्रों के खिलाफ खड़े होने को तैयार रहें । इस मौके पर धर्म जागरण गतिविधि केजोशियाद ने भी बैठक को संबोधित किया तथा भारत माता पूजन कार्यक्रम के साथ ही गांव समिति का गठन किया गया । जिसमइसी प्रकार धर्म जागरण गतिविधि के अंतर्गत बरणगांव के पाबूजी मंदिर पर भी बैठक का आयोजन करके भारत माता पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया जिसमें धर्म जागरण गतिविधि के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए इस मौके पर महिपाल बेनीवाल सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और धर्म जागरण प्रमुख गतिविधि के कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित रहे शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया ।।

मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

नागौर. महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय लोक शिक्षा प्रेरक संघ की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर प्रेरकों की सेवा बहाल कर नियमित करने का आग्रह किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष जगराम भाटी ने भेजे गए ज्ञापन में उल्लिखित किया कि महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय को चालू कर इनमें प्रेरकों की पुन: नियुक्ति की जाएं।तत्पश्चात महात्मा गांधी पुस्तकालय अध्यक्ष का केडर बनाकर प्रेरकों को नियमित किया जाए।

भागवत कथा का श्रवण परलोक सुधारता है

नागौर .निकटवर्ती गांव भदवासी स्थित दयानंद महाराज आश्रम के महंत ब्रह्मलीन भूरानंद महाराज के सत्रहवीं मेला महोत्सव पर मंगलवार को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई। इस अवसर पर मेड़ता रोड के महंत गोवर्धनदास महाराज ने भागवत कथा का महातम्य प्रारंभ किया। महंत जानकीदास महाराज, साध्वी सुखीबाई सानिध्य में भागवत कथा का प्रवचन प्रारंभ हुआ। संत गोवर्धनदास ने भागवत कथा का महात्मय बताते हुए कहा कि भागवत मनुष्य के जीवन मृत्यु को सुधारता है। भागवत कथा का श्रवण लोक-परलोक सुधारता है। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालू मौजूद थे।

Nagaur. Giving the certificate in the camp with the administration-cities, Chairman Mitu Bothra, Commissioner Shravan Ram Choudhary and Deputy Chairman Sadaqat Sulemani