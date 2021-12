कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों...

वर्षों बाद जिला मुख्यालय के बीआर मिर्धा राजकीय कॉलेज में हो रहे विकास के विभिन्न कार्य

- सरकारी कार्यों के साथ दानदाताओं के सहयोग से प्राचार्य डॉ. जाखड़ बदल रहे कॉलेज की सूरत

Various development works being done in BR Mirdha Government College