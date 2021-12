नागौर में मावठ के बाद छाया कोहरा, वाहनों की गति हुई धीमी

जिले में रविवार को हुई बारिश के बाद गिरा पारा

- सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा

- रबी की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश व कोहरा

- आज और कल भी रहेगी हल्की बारिश की संभावना

नागौर. उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार को जिले में हुई इस सीजन की पहली मावठ ने पारा धड़ाम से गिरा दिया। तापमान में अचानक आई करीब 10 डिग्री की गिरावट से दिन में ही कंपकंपी छूटने लगी। वहीं सोमवार सुबह जिले में घना कोहरा छा गया, जिससे सडक़ों पर चलने वाले वाहनों की गति धीमी हो गई। कई वाहन चालकों ने अपने वाहन होटलों पर खड़े कर दिए।

गौरतलब है कि रविवार को सुबह एक बार धूप निकलने के चलते दोपहर करीब एक बजे अधिकतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दोपहर बाद आसमान में छाए बादल एवं ठंडी हवा ने तापमान गिराना शुरू किया और शाम पौने पांच बजे तक तापमान में गिरकर 14.9 डिग्री तक गिर गया। रविवार रात का न्यूनतम 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

गौरतलब है कि शनिवार को शाम पौने 5 बजे जहां तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वहां रविवार बारिश होने से उसी समय तापमान गिरकर 14.9 डिग्री आ गया। वहीं शनिवार रात का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री रहा। यानी शनिवार की रात का सबसे कम तापमान रविवार की शाम पांच बजे के तापमान से मात्र दो डिग्री अधिक था। तापमान में आई इस गिरावट से जिले में एक बार फिर सर्दी जोर पकड़ेगी।

Fog after Maavath in Nagaur, vehicles slow down