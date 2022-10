VIDEO...बदले मौसम के तेवर देख बारिश की आशंका से डरे किसान

Nagaur news. बदलते मौसम के आसमान में बादलों को देख आशंकित किसान

-खरीफ की उपज अभी पूरी तरह से नहीं काट पाने वाले किसानों की परेशानी बरसात की आशंका ने बढ़ाई

-खेतों में मूंग आदि की उपज समेटने में काश्तकार जुटे

-अब तक काश्तकारों को हुआ दस से 18 प्रतिशत उपज का नुकसान

The apprehension of rain increased the troubles of the farmers who could not harvest the Kharif crop completely