वीडियो : इस मोर ने इंसानों को दिखाया आईना

साथी मोर की मौत पर मोर के नहीं रूके आंसू

कुचेरा (नागौर). वर्तमान का काल कलयुग है और कलयुग में आज रिश्ते-नातों से ऊपर पैसा हो गया है। पैसा कमाने की दौड़ एवं पाश्चात्य संस्कृति का असर है कि आज कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होते, ऐसे लोगों को एक पक्षी ने आईना दिखाने का काम किया है।

This peacock showed the mirror to humans